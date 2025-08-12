Bund entzieht der KLuG Krankenversicherung die Bewilligung

Mehr «Schweiz»

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) entzieht der Krankenversicherung KLuG die Bewilligung. Das Unternehmen darf also ab 31. Dezember 2025 nicht mehr als Krankenversicherung tätig sein.

Zum Schutz der rund 9300 Versicherten hat das BAG die Krankenkasse für insolvent erklärt. Damit wird der Insolvenzfonds aktiviert, der gewährleistet, dass die Leistungen der Versicherten vergütet werden, sobald die KLuG nicht mehr allen Verpflichtungen nachkommen kann.

Für das nächste Jahr wird allen Versicherten im Herbst ein Angebot zum Wechsel zur Helsana Versicherung unterbreitet. Die Versicherten können auch zu einer anderen Krankenkasse wechseln.

Die Helsana Versicherungen wird per Ende Jahr diejenigen Versicherten vorbehaltlos übernehmen, welche nicht zu einem anderen Versicherer gewechselt sind. Für die Entscheidung, dieses Angebot anzunehmen, haben Versicherte bis Ende Jahr Zeit. (ome)