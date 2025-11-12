freundlich10°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Armee: Orientierungstag soll auch für Frauen obligatorisch werden

Die Medienkonferenz mit Martin Pfister im Livestream.Video: YouTube/Der Schweizerische Bundesrat - Le Conseil fédéral suisse - Il Consiglio federale svizzero

Bundesrat will, dass auch Frauen an den Orientierungstag müssen

12.11.2025, 14:0012.11.2025, 14:02

Frauen sollen künftig den Orientierungstag für Armee und Zivilschutz besuchen müssen. Der Bundesrat will damit mehr Frauen für einen freiwilligen Dienst gewinnen.

Am Mittwoch hat der Bundesrat die Vernehmlassung zur für die Orientierungstag-Pflicht nötigen Verfassungsänderung eröffnet. Damit werden Volk und Stände darüber abstimmen können. Zudem müssen Gesetze angepasst werden, bevor die ersten Aufgebote an Frauen verschickt werden können.

Eine junge Frau probiert eine 39 Kilogramm schwere Ausruestung an, beim Orientierungstag zum Militaerdienst exklusiv fuer Frauen, am Samstag, 15. Maerz 2025, in der Mannschaftskaserne der Schweizer Ar ...
Eine junge Frau am freiwilligen Orientierungstag in Bern.Bild: keystone

Der Bundesrat geht davon aus, dass es Anfang 2030 so weit sein wird. Für junge Männer ist der Orientierungstag bereits Pflicht. Nähmen auch alle Frauen teil, erhielten sie einen besseren Einblick in Möglichkeiten und Chancen in Armee und Zivilschutz, schrieb der Bundesrat.

Findest du es gut, dass auch Frauen an den Orientierungstag müssen?
An dieser Umfrage haben insgesamt 196 Personen teilgenommen

Dank der vertieften Information erwartet er, dass mehr Frauen freiwillig Dienst leisten und der Frauenanteil bei Armee und Zivilschutz steigt. Heute können Frauen freiwillig an der Orientierung teilnehmen; rund 1200 tun dies pro Jahr. (sda)

Mehr zur Armee:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 20 Ausdrücke werden alle Rekruten in der RS lernen
1 / 11
Diese 20 Ausdrücke werden alle Rekruten in der RS lernen
Zwipf = ZwischenverpflegungKüsche = Küchenchef/KochArschloch-Barriere = Armeeschokoladebild: watson/keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Debatte eskaliert: SP-Molina bezeichnet Armee als Trachtenverein
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Tesla kollabiert in Deutschland
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
5
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
Meistkommentiert
1
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
2
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
3
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
4
«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»
5
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
Meistgeteilt
1
Kanadische Olympiasorgen und Aufstand der Jugend – 7 Erkenntnisse aus dem 1. NHL-Monat
2
YB-Frauen treffen im Cup auf Thun +++ Emely Jäggi schiesst sich zu WM-Silber
3
Trump will der Schweiz «helfen» – das wissen wir über den möglichen Zoll-Deal
4
Die Preisschere zwischen Stromern und Verbrennern schliesst sich weiter
5
Kaliforniens Gouverneur: «Trump ist nur vorübergehend» ++ Shutdown vor dem Ende
Zürcher Stadiongegner trauen sich nicht aus der Deckung
Neben dem Fussballstadion sollen auf dem zurzeit leer stehenden Hardturmareal zwei Wohntürme entstehen. Die beiden Häuser sollen je 137 Meter hoch werden, dies sorgt für Empörung.
Zur Story