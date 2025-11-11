freundlich11°
Luftwaffen-Übung: Schweizer Kampfjets fangen Flugzeug über Zürich ab

Video: watson

Hier fängt die Luftwaffe über Zürich ein Flugzeug ab – als Übung

Am Dienstagmorgen schauten einige Menschen im Raum Zürich irritiert in den Himmel. Zwei Kampfjets näherten sich einem grösseren Flugzeug und setzten sich daneben.
11.11.2025, 12:4211.11.2025, 13:08

Es war eine Übung, gibt die Armee auf Anfrage von watson Entwarnung. Über dem besiedelten Gebiet in Zürich fiel diese umso mehr auf: Zwei Jets, die sich einem grossen Flugzeug nähern und sich daneben setzen.

Luftwaffe Übung
Die Jets näherten sich dem Flugzeug.Bild: zVg

Solche Manöver probt die Luftwaffe regelmässig. Zwar ist die Übung nicht so spektakulär, wie wenn die Kampfjets auf der Autobahn landen, dennoch fällt sie auf – insbesondere bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein.

So sehen Kampfjets auf der Autobahn aus

Video: watson/alina kilongan, kilian marti

Manchmal ist es auch ein echter Einsatz. Im November 2024 kontrollierte die Luftwaffe etwa eine Boeing 747, die über die Schweiz flog. Wie später bekannt wurde, soll sich darin der chinesische Staatschef Xi Jinping befunden haben. Was für die Luftwaffe Routine war – sie kontrolliert laut damaligen Angaben rund 200 Mal im Jahr Flugzeuge, die über die Schweiz fliegen – sorgte für diplomatische Spannungen.

Im aktuellen Fall zeigt sich eine Auffälligkeit. Am Dienstagmorgen flog eine Maschine der US Air Force von Ramstein aus über die Schweiz – über Zürich, die Zentralschweiz und weiter Richtung Süden.

Flightradar Air Force
Die Maschine der US Air Force über der Schweiz.Bild: Flightradar24.com

Mittlerweile ist sie jedoch weiter Richtung Adriatisches Meer geflogen. (vro)

Die Geburt der Schweizer Luftwaffe
1 / 8
Die Geburt der Schweizer Luftwaffe
Leutnant Theodor Real und Adjutant Unteroffizier René Grandjean in einer Blériot XI auf der Berner Allmend im August 1914.
quelle: jacques keller, museum für kommunikation, bern, (fff_65725)
Vor 54 Jahren landeten Kampfjets im Gäu auf der N1
Video: srf
