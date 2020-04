Zu viele Soldaten aufgeboten? Der Coronaeinsatz der Armee und seine Folgen

Kommentar

Der Bundesrat lockert den Lockdown, aber nicht alles macht Sinn

In der Coronakrise ist die befürchtete Katastrophe ausgeblieben. Der Bundesrat hatte deshalb keine andere Wahl, als die Notrechtsmassnahmen zu lockern. Aber warum dürfen Coiffeure öffnen, nicht aber die Beizen?

Genau einen Monat ist es her, seit der Bundesrat die Schweiz in eine Art Wachkoma versetzt hat. Die Furcht vor untragbaren Zuständen in den Spitälern aufgrund der Corona-Pandemie veranlasste ihn, öffentlich zugängliche Einrichtungen mit wenigen Ausnahmen (Lebensmittelläden, Apotheken) zu schliessen. Nun ist die Zeit für eine erste Bilanz gekommen. Sie fällt positiv aus.

Die schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetroffen. Selbst im Tessin, dem am stärksten vom Virus betroffenen Kanton, hat …