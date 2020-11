Schweizer Pilot muss wegen F/A-18-Absturz vor Militärgericht

Millionen für Sport und Härtefälle, Busse für Maskenlose – die Entscheide des Bundesrats

Der Bundesrat will im Rahmen des Covid-19-Gesetzes eine Änderung des Ordnungsbussengesetzes durchbringen. Und diese hat es in sich: Geringfügige Übertretungen des Epidemiengesetzes wie z.B. Verstösse gegen die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske sollen neu mit Ordnungsbussen geahndet werden können. Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament den Gesetzesentwurf mit Bitte um dringliche Beratung in der Wintersession.

Die Corona-Fallzahlen sind in den letzten Wochen stark gestiegen. Die …