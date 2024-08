Der Armeedienstleister Ruag baut bis zu 35 Stellen ab. Bild: Shutterstock

Ruag baut bis zu 35 Stellen ab

Der Armeedienstleister Ruag baut bis zu 35 Stellen ab. Die zentrale Innovationsorganisation wird per Ende Jahr aufgelöst. Dafür werden am Standort Lausanne elf neue Stellen geschaffen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Der Stellenabbau betrifft laut Mitteilung fünf verschiedene Standorte. Für alle Mitarbeitenden, deren Stellen gestrichen werden, würden interne Lösungen gesucht oder umfassende Unterstützungsleistungen angeboten. Das Konsultationsverfahren dauere derzeit noch an. (sda/awp)