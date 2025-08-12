sonnig21°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Patrouille Suisse trainiert am Montag über Bleienbach AG

epa10925873 A F-5E Tiger II airplane from the Patrouille Suisse performs during the annual airshow of the Swiss Army in the Axalp area near Meiringen, Canton of Berne, Switzerland, 18 October 2023. EP ...
Die Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach im Oberaargau.Bild: keystone

Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach AG

12.08.2025, 10:2312.08.2025, 10:23
Mehr «Schweiz»

Die Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach im Oberaargau. Wie die Luftwaffe mitteilte, ist am 18. August über dem Gebiet mit erhöhtem Flugbetrieb zu rechnen.

Das Training dauert voraussichtlich von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Die Zeiten können sich leicht verschieben, wie der Mitteilung vom Dienstag weiter zu entnehmen ist.

Die Vorführteams der Schweizer Luftwaffe präsentieren der Bevölkerung die Leistungsfähigkeit von Besatzung und Flugzeugen. Sie gelten als eine Visitenkarte der Schweiz, der Armee und der Luftwaffe.

Für die Vorführungen braucht es Trainingseinheiten. Sie finden über das ganze Jahr verteilt über verschiedenen Militärflugplätzen sowie diversen zivilen Flugplätzen und weiteren Trainingsgebieten statt. (sda)

Mehr zur Patrouille Suisse:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
YB präsentiert Neuzugang aus 2. Bundesliga +++ FCB sichert sich wohl deutschen Stürmer
2
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
3
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
«Beschämend»: Top-Schwimmerin entfacht auf Instagram Pizza-Streit in Italien
Meistgeteilt
1
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
2
Ukrainische Armee weist Berichte von Frontdurchbruch zurück
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Neues Gesetz in Italien: Wenn du Müll aus dem Auto wirfst, wird es richtig teuer
5
Spanisches Ligaspiel soll in Miami stattfinden +++ Biels Meisterheld Urs Bärtschi tot
Bergsteiger am Bietschhorn im Wallis tödlich verunglückt
Ein 56-jähriger Schweizer Bergsteiger ist am Samstag am Bietschhorn im Walliser Lötschental in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte.
Zur Story