Armee will die A1 sperren – um Kampfjet-Landung zu üben

Im Sommer soll die A1 für eine Übung der Armee gesperrt werden – wohl für einen ganzen Tag. Der Bundesrat muss die Idee allerdings noch absegnen.

Kampfjets, die auf Autobahnen landen? Hört sich für einige wohl spektakulär bis fragwürdig an – war beim Bau der Autobahnen aber genau so geplant. Zumindest für einige Teilabschnitte.

Autobahn ist dafür gebaut

So gibt es etwa bei Münsingen BE, Oensingen SO, Alpnach OW, Lodrino TI, Sitten VS und Flums SG bis zu zwei Kilometer lange Teilabschnitte, die extra gerade gebaut wurden und mit einer leicht zu entfernende Mittelleitplanke ausgestattet sind.

Die Idee dahinter stammt aus dem Kalten Krieg. Falls die Schweiz angegriffen würde, wären Landepisten eines der ersten Ziele. Und falls diese zerstört würden, wären die Kampfjets nutzlos. Also mussten die Nationalstrassen als mögliche Notlandepisten herhalten.

Mit der Armeereform 95 wurde die Idee aber beerdigt. Umso mehr überraschte es, als Luftwaffenchef Peter Merz im letzten Frühling davon sprach, «hie und da wieder» Kampfjets auf den Autobahnen landen und starten zu lassen.

Bundesrat entscheided im Januar

Doch gemäss «Blick» sind das nicht nur «Eventualplanungen», wie das VBS vor einem Jahr abzuwiegeln versuchte. Denn schon im Sommer ist eine Sperrung der Autobahn A1 zwischen Bern und Lausanne geplant, auf Höhe des Militärflugplatzes in Payerne VD.

Geplant heisst allerdings nicht bewilligt: Der Bundesrat berät noch im Januar über das Geschäft. Für so eine Übung wäre eine Vollsperrung nötig, und für eine solche ist ein Entscheid der Landesregierung zwingend.

Ein Blog-Eintrag des Astra zeigt die Ausmasse einer solchen Übung: «Die für die Übung notwendige beinahe ganz­tägige Vollsperrung der A1 hätte heute wohl ein veritables Verkehrschaos zur Folge.» (jaw)