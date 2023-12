3 Dezibel lauter als die F/A-18: Anwohner wehren sich gegen neuen F-35-Kampfjet

Der neue Kampfjet F-35 ist lauter als der bisherige F/A-18. Genau genommen beträgt die Differenz beim Start 3 Dezibel, wie das Verteidigungsdepartement VBS bereits 2022 mitteilte. Obwohl durch die Halbierung der Starts und Landungen sichergestellt werden sollte, dass die Lärmbelästigung etwa gleich gross bleibt, kommt es zu Widerstand aus der Bevölkerung.

Zwei Jahre später informiert das VBS die betroffenen Gemeinden rund um die Militärflugplätze Meiringen, Emmen und Payerne über neue, präzisere Berechnungen zur Lärmbelästigung, die eigentlich zum gleichen Schluss kommen: Während diese in Meiringen leicht abnimmt und in Payerne leicht zu, bleibt der Lärm in Emmen insgesamt gleich gross.

Das VBS möchte die Lärmbelastung so tief wie möglich halten. «Wir versuchen, zu optimieren, wo es möglich ist, etwa mit dem Einbau von Schallschutzfenstern», sagt Bruno Locher vom VBS gegenüber dem SRF.

Der Grund für die erhitzten Gemüter in Action. Bild: keystone

Der Fluglärm ist einigen jedoch seit Langem ein Dorn im Auge. So zum Beispiel der Interessensgemeinschaft für weniger Fluglärm in der Alpenregion (IGF Alpenregion), die Angst davor hat, was mit dem neuen Jet auf sie zukomme. Man befürchte, zu Startzeiten sein eigenes Wort nicht mehr verstehen zu können, sagt Vorstandsmitglied Samuel Hunziker. Er bemängelt zudem, dass die VBS-Daten auf theoretischen Durchschnittswerten und nicht den effektiven Lärmwerten basieren würden. «Der F-35 ist nicht konzipiert für ein enges Bergtal. Darum werden wir mit rechtlichen Mitteln dagegen kämpfen», fordert die Interessengemeinschaft deshalb.

Zuspruch gibts auch aus Payerne. «Für uns ist der zusätzliche Lärm inakzeptabel», sagt Nicolas Kilchoer, Oberamtmann des Broyebezirks. Die Zahl der jährlichen Flugbewegungen müsse noch stärker reduziert werden. Als Ausgleich für den Lärm fordert er zudem, dass der gesamte Unterhalt des F-35 in Payerne gemacht werde, um neue Jobs zu schaffen.

(anb)