In Göschenen UR werden der lokale und der Transitverkehr getrennt

Mehr «Schweiz»

In Göschenen sollen der Transitverkehr, der den Gotthardpass benutzt, und der lokale Verkehr besser getrennt werden. Das Bundesamt für Strassen (Astra) will den Verkehrsknoten für 20 Millionen Franken ausbauen.

Wie das Astra am Freitag mitteilte, soll die Kantonsstrasse künftig kreuzungsfrei über eine neue Brücke über die Gotthardpassstrasse geführt werden. Gleichzeitig wird eine direkte Verbindung zwischen der Autobahn und der Gotthardpassstrasse geschaffen.

Heute benutzen der Transitverkehr und der lokale Verkehr denselben Kreisel, der zu Spitzenzeiten regelmässig überlastet ist. Mit den geplanten Massnahmen könnten die Verkehrsströme entflochten und gezielt getrennt werden, teilte das Astra mit.

Mit der neuen Verkehrsführung soll sich auch die Sicherheit für Velos und Fussgänger erhöhen. Die Zentren von Göschenen und Wassen würden vom Ausweichverkehr entlastet, teilte das Astra mit. Auch die Durchfahrt der Blaulichtorganisationen könne verbessert werden.

Der Start der zweijährigen Bauarbeiten ist für 2029 vorgesehen. Der Kanton Uri beteiligt sich mit zwei Millionen Franken an den Kosten. (sda)