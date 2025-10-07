wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Schweiz
Auto

Biel: Tempo 30 für Beaumont-Quartier

Der Blick ueber die Wohnhaeuser der Stadt Biel, fotografiert am Freitag, 9. Mai 2025 in Port. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Im Beaumont-Quartier oberhalb der Bieler Altstadt gilt künftig überall Tempo 30.Bild: KEYSTONE

Tempo 30 für ganzes Bieler Beaumont-Quartier

07.10.2025, 14:2107.10.2025, 14:21

Das gesamte Bieler Beaumont-Quartier wird zur Tempo-30-Zone. Die Stadt Biel will mit dieser Massnahme die Sicherheit erhöhen und die Lebensqualität verbessern. Insbesondere die Schulkinder sollen davon profitieren.

Verschiedene Strassen liegen bereits in Tempo-30-Zonen, die restlichen werden bis Ende Oktober entsprechend ausgeschildert, wie die Bieler Stadtbehörden am Dienstag mitteilten.

Der Gemeinderat hatte die Massnahmen bereits im November 2024 beschlossen und 100'000 Franken für die Umsetzung bewilligt. Gegen das Vorhaben gingen mehrere Einsprachen ein, die das Regierungsstatthalteramt hat. Die Entscheide sind mittlerweile rechtskräftig. (sda)

Mehr zu Tempo 30:

Umfrage zeigt Widerstand gegen generell Tempo 30
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
21 Schilder denen du besser gehorchst!
1 / 23
21 Schilder denen du besser gehorchst!
«Wieso verschmutzt du die Natur? (x) Ich bin ein Idiot, (x) Mir sind Naturgebiete egal, (x), Mami räumt hinter mir mein Zeug auf, (x) Alles oben genannte.» bild: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
In Zürich fährt man nachts nur noch mit Tempo 30
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
3
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
4
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
2
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
3
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
4
Besuch vom Date: Diese Dinge in der Wohnung turnen ab
5
Auf diesen Autobahn-Abschnitten soll die Tempodrosselung kommen
Meistgeteilt
1
So stark haben Unfälle beim Bergwandern zugenommen – und so passieren sie meistens
2
Wie ein Zürcher Kino seine Säle wieder voll bringt
3
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
4
Mehr Züge möglich: SBB führen digitale Stellwerke ein
5
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
«Soldaten zwangen uns auf die Knie»: Aktivisten der Gaza-Flottille erzählen
Ein Teil der Schweizer Mitglieder der «Sumud»-Flottille ist am Sonntag, 5. Oktober, in Genf gelandet – nach mehreren Tagen in israelischer Haft. watson hat am Flughafen mit ihnen gesprochen.
Rund hundert Menschen mit palästinensischen Fahnen warten ungeduldig auf die neun Schweizerinnen und Schweizer, die aus der Haft in Israel zurückkehren. Als die Mitglieder der Flottille erscheinen, kochen die Emotionen hoch: Jubelrufe und Tränen mischen sich mit aus voller Kehle skandierten «Free Palestine»-Rufen.
Zur Story