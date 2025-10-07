Im Beaumont-Quartier oberhalb der Bieler Altstadt gilt künftig überall Tempo 30. Bild: KEYSTONE

Tempo 30 für ganzes Bieler Beaumont-Quartier

Das gesamte Bieler Beaumont-Quartier wird zur Tempo-30-Zone. Die Stadt Biel will mit dieser Massnahme die Sicherheit erhöhen und die Lebensqualität verbessern. Insbesondere die Schulkinder sollen davon profitieren.

Verschiedene Strassen liegen bereits in Tempo-30-Zonen, die restlichen werden bis Ende Oktober entsprechend ausgeschildert, wie die Bieler Stadtbehörden am Dienstag mitteilten.

Der Gemeinderat hatte die Massnahmen bereits im November 2024 beschlossen und 100'000 Franken für die Umsetzung bewilligt. Gegen das Vorhaben gingen mehrere Einsprachen ein, die das Regierungsstatthalteramt hat. Die Entscheide sind mittlerweile rechtskräftig. (sda)