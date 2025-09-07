freundlich18°
DE | FR
burger
Schweiz
Auto

Umfrage zeigt Widerstand gegen generell Tempo 30

Umfrage zeigt Widerstand gegen generell Tempo 30

07.09.2025, 11:5707.09.2025, 11:57
Mehr «Schweiz»

Die Schweizer Bevölkerung will nicht generell Tempo 30 auf Strassen in den Agglomerationen. Eine solche Geschwindigkeitslimite hat aus Sicht einer Mehrheit zu starke Nachteile, wie eine vom TCS in Auftrag gegebene Umfrage zeigt.

Des voitures circulent sur la route devant un panneau 30km/h sur le Boulevard de Perolles le lundi 2 octobre 2023 a Fribourg. Pour lutter contre le bruit routier, la Ville de Fribourg prend des mesure ...
Die Schweizer Bevölkerung will nicht generell Tempo 30 auf Strassen in den Agglomerationen.Bild: KEYSTONE

Ungefähr zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) lehnen eine generelle Einführung von Höchstgeschwindigkeit 30 innerhalb der Ortschaften ab. Das geht aus den Umfrageergebnissen hervor, welche die Westschweizer Sonntagszeitung «Le Matin Dimanche» in ihrer Ausgabe vom Sonntag wiedergab und in die Keystone-SDA Einblick nehmen konnte.

Durchgeführt wurde die Befragung vom Marktforschungsinstitut Yougov bei 1207 Personen im Alter von 15 bis 79 Jahren, die in Städten oder einer Agglomeration leben.

Bei einer generellen Einführung von Tempo 30 würden 61 Prozent der Befragten befürchten, dass viele Automobilistinnen und Automobilisten von Hauptverkehrsachsen auf Quartierstrassen auswichen. Eine grosse Mehrheit glaubt auch, dass die Blaulichtorganisationen länger für ihre Einsatzfahrten bräuchten. (sda)

Interview
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
Rang 20: Volvo EX40 (468 Verkäufe).
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tele Züri Auto fällt von Fähre in Zürichsee
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
3
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
4
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz
5
Galaxus stoppt Lieferungen am selben Tag per Ende September
Meistkommentiert
1
YB verleiht Lewin Blum nach Belgien +++ Grace Geyoro doch nicht teuerste Fussballerin
2
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
3
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
4
Warum dieser Schweizer für Gaza sein Leben riskiert
5
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
Meistgeteilt
1
Schwerste russische Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn +++ Regierungsgebäude getroffen
2
Dänemark prüft Evakuierung von Gaza-Patienten ++ Israel bombadiert Hochhaus
3
G20-Gipfel 2026 in Trumps Golfresort geplant +++ Trump nicht an G20-Gipfel in Südafrika
4
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
5
«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»
Zürcher Frühfranzösisch-Abschaffung ist laut Bundesrätin ein Affront für die Romandie
Die geplante Abschaffung des Französischunterrichts an der Primarschule in Zürich ist laut Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ein Affront für die Westschweiz. Sie stellt eine Intervention des Bundesrats in Aussicht.
Der Entscheid ziele auf eine Entwertung der Landessprachen und Kultur ab, sagte sie der «SonntagsZeitung».
Zur Story