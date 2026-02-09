wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Aargau

Aargau: Eritreerin darf trotz Vergehen eingebürgert werden

Lausbubenstreich ist im Aargau kein Grund für Einbürgerungsabsage

09.02.2026, 13:5909.02.2026, 13:59

Klingelstreiche und Eierwürfe an die Hauswand in Jugendjahren sind kein Grund zur Ablehnung des Schweizer Passes. Eine junge Eritreerin hat vor dem Aargauer Verwaltungsgericht gewonnen. Es hiess ihre Beschwerde gegen eine Einbürgerungsverweigerung gut.

Bild

Zuvor hatte die Einbürgerungskommission des Grossen Rats (EBK) ihr Gesuch abgelehnt, wie es im am Montag veröffentlichten Urteil heisst. Sie hatte ihren Entscheid damit begründet, dass die Eritreerin im laufenden Einbürgerungsverfahren wegen eines Vergehens verurteilt wurde.

Sie hatte als 15-Jährige zusammen mit anderen Jugendlichen Eier gegen eine Hausfassade geworfen und war an einem Klingelstreich beteiligt. Die Jugendanwaltschaft sanktionierte sie wegen Sachbeschädigung und Unfugs mit einem Verweis, wie aus dem Urteil weiter hervorgeht.

Das Verwaltungsgericht kam jedoch zum Schluss, dass die von der EBK vertretene Auffassung nicht mit dem Gesetz und der Verfassung vereinbar ist. Eine Verurteilung wegen eines Vergehens schliesse eine Einbürgerung nicht von vornherein aus. Die Kommission müsse die konkrete Tat, die Tatumstände und das Verschulden berücksichtigen. Dann müsse sie prüfen, ob damit zu rechnen ist, dass sich die Gesuchstellerin auch künftig nicht die Rechtsordnung halten wird.

Gericht wirft Kommission Willkür vor

Allein gestützt auf diese Verurteilung das Gesuch abzulehnen, sei «willkürlich», so das Verwaltungsgericht. Der Vorfall war einmalig, ereignete sich «im Rahmen gruppendynamischer jugendlicher Streiche» und lag im Zeitpunkt des EBK-Entscheids bereits mehr als ein Jahr zurück, wie das Verwaltungsgericht festhielt. Es wäre daher willkürlich, allein gestützt darauf eine erfolgreiche Integration der Eritreerin zu verneinen.

Es hob daher den Entscheid der Kommission auf und erteilte der Beschwerdeführerin unter Vorbehalt der eidgenössischen Einbürgerung das Kantons- und Gemeindebürgerrecht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (sda)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Wenn die Fragen (und Antworten) beim Einbürgerungstest ehrlich wären
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 34
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Marco Odermatt wird im Rennen von einer Drohne verfolgt.
quelle: keystone / john locher
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das war die Bad Bunny-Halftimeshow
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Der Gen Z fallen die Haare aus: Hohe Nachfrage nach Gegenmitteln
Shampoos und andere Mittel gegen Haarausfall erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Auffällig: Gerade bei unter 25-Jährigen sind sie begehrt. Auch wenn ihre Wirkung zu wünschen übrig lässt.
Die Gen Z scheint ein Haarproblem zu haben. 16 Prozent der gekauften Haaröl- und Haarseren-Produkte bei Galaxus wurden im Januar 2026 von unter 25-Jährigen erworben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Das ist mehr als bei 45- bis 54-Jährigen (13 Prozent) und den über 55-Jährigen (10 Prozent).
Zur Story