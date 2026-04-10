Erneut kilometerlanger Stau vor dem Gotthard-Südportal

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Der Stau vor dem Gotthard-Südportal hat am Freitagmittag kurz vor 14 Uhr eine Länge von zehn Kilometern erreicht. Das entspricht einer Wartezeit von einer Stunde und 40 Minuten, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf der Plattform X mitteilte.

Die Autokolonne auf der A2 in Richtung Norden staute sich wegen Verkehrsüberlastung zwischen Faido TI und dem Rastplatz Dosierstelle Airolo TI. Als Alternative für Reisende in Richtung Zürich wurde die Umleitung über die A13 San-Bernardino-Route empfohlen.

Bereits am Ostermontag und am darauffolgenden Donnerstag hatte der Rückreiseverkehr zu einem langen Stau vor dem Südportal geführt. Seinen Höhepunkt hatte der Oster-Stau am Karfreitag erreicht, als die Kolonne in Fahrtrichtung Süden auf 21 Kilometer anwuchs. Dies entsprach laut TCS einer Wartezeit von bis zu drei Stunden und 30 Minuten. (sda)