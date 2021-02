Zwei Tote und 110 Schwerverletzte – zu wenig Abstand führt zu vielen Unfällen

Schweiz

Auto

Zwei Tote und 110 Schwerverletzte – zu wenig Abstand führt zu Unfällen



Bild: bfu

Wegen zu wenig Abstand werden im Strassenverkehr jährlich über 110 Menschen schwer verletzt und zwei getötet. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) startet darum eine Plakatkampagne zum Einhalten eines genügenden Abstands zwischen den Fahrzeugen.

Gerade auf Autobahnen mit einem höheren Tempo ist das Risiko für Auffahrunfälle mit Schwerverletzten besonders hoch, wie die BFU am Dienstag warnte. Der Abstand muss umso grösser sein, je höher das Tempo. Die beste Methode zum Einschätzen des richtigen Abstands ist gemäss der Stelle die 2-Sekunde-Regel. Zum vorausfahrenden Fahrzeug muss mindestens die Strecke frei bleiben, die in zwei Sekunden zurückgelegt wird. Der Mindestabstand erhöht sich je nach Strassenzustand und Sichtverhältnissen.

In der Plakatkampagne vergleicht die BFU Autos mit Eierkartons und die Insassen mit Eiern. Die Plakate sind ab sofort an den über 60 BFU-Mahnwänden an Autobahnzufahrten zu sehen. (aeg/sda)

