wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Schweiz
Basel-Landschaft

Polizeieinsatz bei Gefängnisaufstand in Sissach BL im August

Polizeieinsatz bei Gefängnisaufstand in Sissach BL im August

04.09.2025, 10:3904.09.2025, 10:39
Mehr «Schweiz»

Im Gefängnis von Sissach BL ist im August ein Aufstand ausgebrochen, worauf es zu einem Polizeieinsatz kam. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft bestätigte am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht im «Beobachter».

Sieben Insassen weigerten sich am 19. August, in ihre Zellen zurückzukehren. Daraufhin rückten zwölf Polizisten mit einem Polizeihund in den Zellentrakt vor, wie der «Beobachter» schreibt. Der Kanton veröffentlichte damals keine Medienmitteilung zu diesem Einsatz.

Gefängnis (Symbolbild)
In Sissach kam es zu einem Gefängnisaufstand. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Der Aufstand soll wegen Geld für den Gefängniskiosk ausgebrochen sein. Dort bezahlen die Häftlinge hauptsächlich mit dem Arbeitsentgelt. Derzeit gebe es aber für einen grossen Teil der Sissacher Gefangenen keine Arbeit, schreibt der «Beobachter» weiter.

Drei Häftlinge zündeten zudem WC-Papier an, um den Feueralarm auszulösen. Die Feuerwehr rückte daraufhin aus und musste das Gefängnis entlüften, wie es weiter im Artikel heisst.

Wiedereröffnung im 2024

Das Gefängnis in Sissach bietet Platz für 16 Insassen. Wegen mangelnder Auslastung wurde es im Jahr 2020 geschlossen. Es wurde letztes Jahr wiedereröffnet. Grund für die Wiederinbetriebnahme war gemäss Kantonsangaben die steigende Zahl an Häftlingen sowie die Sanierung des Gefängnisses in Arlesheim.

Im Herbst 2023 kam es bereits in Liestal zu einem Zwischenfall im Gefängnis. Auch dort weigerten sich Häftlinge, in ihre Zellen zurückzukehren, worauf die Polizei einschritt. (rbu/sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Von Luxus bis Autonomie: 5 spezielle Gefängnisse
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
3
Falsches Spiel mit Donalds Tod
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Die 40 Eidgenossen von Mollis und welcher Verband die meisten Kränze gewonnen hat
Meistkommentiert
1
Sion gibt zwei Spieler nach Armenien ab +++ Bastien Toma nicht mehr beim FC St. Gallen
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
Pizza-Teilen verboten! Kein Gratis-Wasser! – Die grössten Restaurant-Ärgernisse
4
Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne +++ Ambri-Piotta verpflichtet Lukas Landry
5
Zürich will Raum um den HB grüner und autoärmer gestalten – so soll das aussehen
Meistgeteilt
1
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
2
Israel droht Huthi mit biblischen Plagen +++ Hamas zu Abkommen mit Israel bereit
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Putin lädt Selenskyj nach Moskau ein +++ Russischer Pastor muss als Kriegsgegner in Haft
5
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
Ein Todesopfer bei schwerem Unfall auf A14 im Kanton Luzern
Ein Lieferwagen prallte aus noch ungeklärten Gründen gegen die rechtsseitige Leitplanke und kollidierte mit mehreren entgegenkommenden Fahrzeugen.
Ein Lieferwagen hat am Mittwoch die Mittelleitplanke der A14 bei Buchrain im Kanton Luzern durchbrochen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision von drei Autos und einem Sattelschlepper. Eine Person starb, acht wurden verletzt.
Zur Story