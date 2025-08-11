sonnig22°
Wetter Schweiz: Die Hitzewelle geht weiter

KEYPIX - Un enfant joue dans les jets d&#039;eau de la fontaine de la place des Nations lors de l&#039;alerte canicule, ce vendredi 8 aout 2025 a Geneve. Pour la deuxieme fois cet ete a Geneve, le Ser ...
Bei dieser Hitze tut Abkühlung gut.Bild: keystone

Heiss, heiss, Baby – die Hitzewelle in der Schweiz geht weiter

Mit Werten um die 30 Grad oder mehr wird es diese Woche wieder richtig heiss. Der wärmste Tag in der Schweiz wird vermutlich der Mittwoch.
11.08.2025, 11:3111.08.2025, 11:31
Mehr «Schweiz»

Diese Woche sollten die Schweizerinnen und Schweizer ihre Wasserflasche nicht zu Hause vergessen, denn es wird süttig heiss. Schon der Montag startet sonnig mit Temperaturen von 27 bis 31 Grad am Nachmittag. Nur in den Bergen muss mit Quellwolken und einzelnen Gewittern gerechnet werden. Im Flachland könnte höchstens eine schwache Bise für ein wenig Abkühlung sorgen.

wetter heute
Das Wetter am Montag.Bild: srf.ch/meteo

Der Dienstag zeigt sich wie der Vortag von seiner sonnigen Seite. Mit milden 16 bis 20 Grad am Morgen kann die Jacke zu Hause gelassen werden. Am Nachmittag gibt es heisse 31 bis 35 Grad. Ins Flugzeug nach Italien und Co. muss man also nicht steigen, denn das Ganze geht am Mittwoch weiter, wobei es mit 33 bis 36 Grad noch heisser wird.

Höchstwerte Wetter
Es bleibt weiterhin heiss.Bild: srf.ch/meteo

Auch Ende der Woche wird noch reichlich geschwitzt, wobei sich aber mehr und mehr Wolken bilden. Während in den Bergen heftige Gewitter möglich sind, kann es im Flachland stellenweise regnen. Das Wochenende bleibt mit Temperaturen um die 30 Grad heiss und sonnig, nur in den Bergen könnte es teilweise nass werden.

Wetter Freitag
Das Wetter am Freitag.Bild: srf.ch/meteo

Auch die Woche danach wird voraussichtlich warm bleiben, schreibt SRF Meteo. Laut einigen Wettermodellen könnte es jedoch auch ein wenig abkühlen. (kek)

