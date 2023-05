Klimaaktivisten besetzt die Uni Basel

Klimaaktivisten besetzen die Uni Basel

Die Gruppe «End Fossil Basel» hat am Montagmorgen wie bereits angekündigt die Universität in Basel besetzt. Auf dem Petersplatz vor der Universität haben die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten Zelte und Pavillons aufgestellt.

Durch die Aktion wollen die Klimaaktivistinnen und -aktivisten auf die globale Klimakrise aufmerksam machen und fordern dazu auf, das «fossile Zeitalter zu beenden», wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Tag für Tag erhitzt sich die Erde mehr. Die Klimakrise zerstört unsere Lebensgrundlage – und verursacht gerade im globalen Süden täglich Leid und Zerstörung», schreiben sie in einem Telegram-Chat. Weiter heisst es: «Die Besetzung bringt den Alltag ins Stocken und öffnet an der Uni einen Raum, in dem über Wege aus den Krisen diskutiert werden kann.»

Die Unibesetzung in Basel ist aber nur der Anfang und macht laut End Fossil den Auftakt der globalen Besetzungswelle «May of Occupations», Mai der Beschäftigung.

Die Gruppe fordert jeden dazu auf, sie auf dem Petersplatz zu unterstützen.

