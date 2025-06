Basel warnt vor «erheblicher» Waldbrandgefahr

Die Behörden beider Basel haben am Donnerstag die Waldbrandgefahr als erheblich eingestuft. Somit dürfen offene Feuer nur in fest eingerichteten Feuerstellen entfacht werden. Zudem sollte man den Funkenwurf und die Windverhältnisse im Auge behalten.

In den beiden Basler Kantonen wird wegen der Hitze im Sommer über eine Verschiebung der Sommerferien diskutiert.

In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft fangen dieses Wochenende bereits die Schulferien an. Zu früh, wie einige finden: So wird in den beiden Kantonen derzeit diskutiert, ob man die Sommerferien verschieben sollte. Dies schreibt das SRF.