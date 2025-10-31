wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Basel

Tempo 30 gilt neu auf ganzer Basler Elsässerstrasse

Tempo 30 gilt neu auf ganzer Basler Elsässerstrasse

31.10.2025, 09:4831.10.2025, 09:48

Die Verkehrssicherheit für Kinder im Basler Quartier St. Johann soll erhöht werden. Auf dem nördlichen Teil der Elsässerstrasse zwischen Voltaplatz und St. Louis-Grenze gilt ab kommenden Winter Tempo 30.

Konkret gilt Tempo 30 vom Voltaplatz bis zum Schulhaus Lysbüchel sowie auf dem Abschnitt von der Schlachthofstrasse bis zur Landesgrenze, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement am Freitag mitteilte.

Zudem ist Tempo 30 auf der Hüningerstrasse auf dem Abschnitt vom Lothringerplatz bis zur Kraftstrasse vorgesehen. Die entsprechenden Verfügungen werden am Samstag im Kantonsblatt publiziert.

Petition war Auslöser

Derzeit gilt auf der Elsässerstrasse nur vom St. Johanns-Ring bis zum Voltaplatz Tempo 30. Mit der Ausdehnung der Geschwindigkeitsbegrenzung will die Regierung auf die Anliegen einer Petition für sichere Schulwege beim Lysbüchel eingehen. Die neuen Tempo-30-Strecken würden dem gezielten Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmenden, insbesondere Kindergarten- und Schulkindern dienen, heisst es weiter.

Derzeit überprüfen die Behörden sämtliche Lichtsignal-Anlagen mit Konfliktgrün auf dem Kantonsgebiet. Auslöser dieser Überprüfung war ein tödlicher Unfall auf dem Fussgängerstreifen beim Knoten Elsässer- und Hüningerstrasse im Juni 2024. Am letzten Schultag vor den Sommerferien wurde dort ein Kind von einem Lastwagen überrollt. Als Sofortmassnahme hob der Kanton das Konfliktgrün bei der Unfallstelle auf. (sda)

Mehr News aus Basel:

Volksinitiative will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Nachzucht bedrohter Vogelarten im Zoo Basel
1 / 5
Nachzucht bedrohter Vogelarten im Zoo Basel

Beim dritten Anlauf hat es geklappt: Bei den Schwarzweisshäherlingen ist die Aufzucht gelungen.
quelle: zoo basel
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Für mich sind die Piccolos in Basel mehr Lärm als Musik»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
3
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
Meistkommentiert
1
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
2
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
3
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Parlamentarier wollen Roaming-Gebühren abschaffen – der Bundesrat blockt ab
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests +
2
«Gesundheit gefährdet»: Verbotene Weichmacher in dutzenden Produkten gefunden
3
Pentagon will Truppen für Unruhen im Inland ++ Vier Tote bei US-Angriff im Pazifik
4
Walter Frey – der Visionär der unser Hockey verändert hat
5
Golubic steht im Halbfinal +++ Rein brasilianischer Final in der Copa Libertadores
Uber-Fahrer bestreitet vor Zürcher Gericht sexuelle Übergriffe
Ein Uber-Fahrer soll in Zürich mehrere Frauen sexuell missbraucht haben. Vor Gericht stritt er die Vorwürfe grösstenteils ab. Ihm droht eine langjährige Freiheitsstrafe.
Die Anklage warf dem 44-Jährigen drei Vorfälle vor, die sich zwischen April und Juli 2024 ereignet haben sollen. Im ersten Fall soll er eine damals 24-jährige Frau an einem Samstagmorgen um 6 Uhr missbraucht haben. Sie wartete stark betrunken auf ein bestelltes Uber-Fahrzeug, das sie nach Hause bringen sollte.
Zur Story