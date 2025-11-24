bedeckt, wenig Regen
Ex-Hells Angel in Basel in zweiter Instanz zu Gefängnis verurteilt

24.11.2025, 14:49

Das Basler Appellationsgericht hält an einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren und 10 Monaten wegen Vergewaltigung und vielen weiteren Delikten für einen ehemaligen Hells Angel fest. Es hat am Montag dessen Berufung abgewiesen.

Die Mitglieder der Hells Angels und ihre Anwaelte kommen in das Gerichtsgebaeude, waehrend dem Prozess um die Auseinandersetzung der Motorradclubs Hells Angels und Bandidos, am Donnerstag, 30. Juni 20 ...
Der einstige Hells Angel wurde unter anderem verurteilt wegen mehrfacher Vergewaltigung und sexueller Nötigung. (Symbolbild)

Die zweite Instanz bestätigte somit das Urteil des Strafgerichts «vollumfänglich» mit nur «minimalen Abweichungen», wie die Gerichtspräsidentin sagte. Das Strafmass der Vorinstanz bleibt, ebenso der Landesverweis von 14 Jahren für den türkischen Staatsbürger.

Der einstige Hells Angel wurde verurteilt wegen mehrfacher Vergewaltigung und sexueller Nötigung, sexuellen Handlungen mit Kindern, Geldwäscherei sowie Gehilfenschaft dazu, Vergehen gegen das Waffen- und Geldspielgesetz, Anstiftung zum Amtsmissbrauch, Bestechung und Urkundenfälschung.

Dem Opfer der Sexualdelikte, einem damals 14-jährigen Mädchen, muss er eine Genugtuung und Schadenersatz in fünfstelliger Höhe bezahlen. Zudem muss er 300'000 Franken an den Staat entrichten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (sda)

