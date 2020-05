Schweiz

Basel

Basel will freche Rehe auf Friedhof Hörnli abschiessen



screenshot srf

Basel will freche Rehe auf Friedhof abschiessen

Ein Schlaraffenland für Rehe ist der Friedhof Hörnli in Basel. Aber es gibt ein Problem: Die Wildtiere fressen Blumen von den Gräbern weg und vermehren sich, was das Zeug hält.

In den letzten Jahren ist der Bestand von rund 15 auf rund 25 Tiere angestiegen. Die Rehe leben auf dem Friedhof, viele seien dort auch geboren. So süss die Tiere sind, sie richten grosse Schäden an. Die Kosten für Abwehr- und Reparaturmassnahmen belaufen sich auf jährlich 100'000 Franken.

Auf dem grössten Friedhof der Schweiz leben dreimal mehr Rehe auf derselben Fläche wie normal im Wald. «Das führt zu Stress bei den Tieren», sagt eine Riehener Gemeinderätin Christine Kaufmann in einem Bericht von SRF Schweiz Aktuell.

Zu viele Rehe auf dem Basler Friedhof Hörnli: Nun will die Stadtgärtnerei einige abschiessen, wie sie gegenüber «Schweiz aktuell» erklärt. Denn die Rehe richten immer mehr Schäden an. Story auf @srfnews hier https://t.co/jY7RB3EVvi oder heute um 19h auf #SRF @srfbasel @BaselStadt pic.twitter.com/aVroh2s0Fw — Tobias Bossard (@tobiasbossard) May 7, 2020

«Es ist geplant, die Abschüsse beim Eindunkeln vorzunehmen mit einer entsprechenden Ausrüstung, etwa mit Schalldämpfern.»

Riehen will nun einzelne Tiere abschiessen lassen und hat darum ein Gesuch beim Kanton eingereicht. «Es ist geplant, die Abschüsse beim Eindunkeln vorzunehmen mit einer entsprechenden Ausrüstung, etwa mit Schalldämpfern.» Es gehe nicht darum, alle Rehe zu töten, sondern den Bestand auf ein normales Mass zu dezimieren. «Das wird eine emotionale Geschichte. Darum wollen wir, wenn das Gesuch bewilligt wird, gut informieren», so die Gemeinderätin weiter zu SRF.

Nun ist es am Kanton, den Abschussbefehl zu erteilen.

(amü)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Was Waldtiere machen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen Zwei Rehkitze vor Waldbrand gerettet Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter