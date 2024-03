Fussgänger in Basel bei Kollision mit Tram schwer verletzt

Am frühen Montagmorgen ist an der Güterstrasse in Basel ein Fussgänger von einem Tramzug angefahren worden. Der 55-jährige Mann musste schwer verletzt in ein Spital gefahren werden, wie die Basler Kantonspolizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich gemäss Communiqué um 07.15 Uhr. Der Tramzug, der vom Tellplatz herkommend in Richtung Bahnhof SBB unterwegs war, erfasste den Fussgänger auf Höhe der Pfeffingerstrasse.

Der Verkehr habe zwischen der Solothurnerstrasse und der Jurastrasse für zwei Stunden gesperrt werden müssen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. (rbu/sda)