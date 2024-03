Einsatzkräfte am Unfallort am 8. März 2024. Bild: KEYSTONE

Todesopfer nach Tramunfall in Zürich ist identifiziert

Der Fussgänger, der am vergangenen Freitagabend bei einem Tramunfall in Zürich ums Leben gekommen ist, konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 35-jährigen Schweizer, wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilte.

Der Mann war bei der Bahnhofbrücke unter ein Tram der Linie 7 geraten, das vom Central Richtung Bahnhofplatz fuhr. Das Tram musste angehoben werden, um den Verunfallten zu bergen (sda)