Kandertal Bern: Mann bei Pilzesammeln verstorben

Die Polizei hat am Montagmorgen in Walkringen eine totes Rentnerpaar gefunden.
Ein 67-jähriger Mann ist am Donnerstag beim Pilzesammeln im Berner Oberland abgestürzt und dabei verstorben.Bild: sda

Mann nach Sturz beim Pilzesammeln im Kandertal verstorben

26.09.2025, 15:4326.09.2025, 15:43

Ein 67-jähriger Mann ist am Donnerstag beim Pilzesammeln im Berner Oberland abgestürzt und dabei verstorben. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Verunfallten feststellen.

Zum Unfall kam es am Donnerstagmittag unterhalb der Region Hegere in der Gemeinde Reichenbach im Kandertal, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann zusammen mit zwei weiteren Personen unterwegs in Richtung Alp Oberniese, als er mehrere Meter abstürzte.

Weitere Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs sind im Gang. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern. (sda)

