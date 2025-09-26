wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

FIFA möchte Nachschüsse bei Elfmetern nicht mehr erlauben

Adrian Grbic (FCL) scheitert bei einem Elfmeter an Torhueter Justin Hammel (GC) im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Luzern, FCL, und dem Grasshopper Club Zuerich, GC ...
Bei Elfmetern könnte es schon bald zu einer Regeländerung kommen.Bild: keystone

Die Torhüter dürfte es freuen: FIFA plant offenbar Elfmeter-Revolution

Die FIFA diskutiert derzeit wohl über eine Anpassung bei Elfmetern. Sollte diese umgesetzt werden, würde sich der Druck auf die Schützen künftig erhöhen.
26.09.2025, 12:4826.09.2025, 12:48
Ein Artikel von
t-online

Der Weltfussball steht womöglich vor einer der grössten Regelveränderungen seit Jahren. Die FIFA plant, dass Elfmeter künftig nur noch in einem Versuch ausgeführt werden dürfen. Verfehlt der Schütze das Ziel oder pariert der Torhüter, folgt direkt ein Abstoss – unabhängig davon, wohin der Ball springt.

Die geplante Änderung würde eine gängige Praxis im Fussball abschaffen: den Nachschuss. Bislang dürfen Spieler, die ausserhalb des Strafraums positioniert sind, nach einem Abpraller eingreifen. Das wäre dann nicht mehr erlaubt. Noch offen ist, wie zu verfahren ist, wenn der Ball ohne Torwartberührung vom Pfosten oder der Latte ins Feld zurückspringt. Aktuell dürfen die Schützen nicht eingreifen, wenn der Ball am Aluminium landet.

Chloe Kelly verschoss den Elfmeter und verwandelter dann den Nachschuss.Video: SRF

«Das wäre ein Segen für die Torhüter»

Hinter dem Vorstoss steht offenbar FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina. Ziel der Initiative sei eine fairere Verteilung der Chancen zwischen Schützen und Torhütern. In einem Interview mit der italienischen Zeitung «La Repubblica» sagte er vor wenigen Monaten: «Das wäre ein Segen für die Torhüter, für die es ohnehin schwierig ist, einen Elfmeter zu halten.» Zudem kritisierte der 65-Jährige die Unübersichtlichkeit im Strafraum: «Es sieht aus wie beim Pferderennen.»

Gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino soll es bereits eine grundsätzliche Einigung geben. Bevor die neue Regel aber in Kraft treten kann, muss das International Football Association Board (Ifab), die sogenannten Regelhüter, zustimmen. Nur dieses Gremium ist befugt, offizielle Änderungen im Fussballregelwerk zu beschliessen.

Yannick Brecher hält den Elfmeter – wird dann aber doch noch bezwungen.Video: SRF

Sollte das Ifab dem Vorschlag zustimmen, könnte die neue Regel bereits ab der Saison 2026/27 gelten. Das würde bedeuten, dass die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA (11. Juni bis 19. Juli) das letzte grosse Turnier mit klassischen Elfmeter-Nachschüssen wäre. (riz/tonline)

Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz
1 / 94
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Da ist das Ding! Wie 2022 stemmt auch an der EM 2025 England den Siegerpokal in die Höhe.
quelle: keystone / til buergy
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
2
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
3
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
Netanjahus UN-Rede über Lautsprecher auch in Gaza zu hören
2
«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Das besprach der Nationalrat
3
Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur +++ Saliba verlängert bei Arsenal
4
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
5
Der Brexit ist die «Wunderwaffe» gegen die 10-Millionen-Initiative
Meistgeteilt
1
«Fall Winterthur» – es ist Zeit, die Ligen endlich neu zu denken
2
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
3
Kevin Fialas Frau Jessica verrät sein grösstes Talent 🙉
4
Gute Neuigkeiten aus der Medizin: Huntington-Krankheit erstmals erfolgreich behandelt
5
Bund bewilligt Abschüsse von Wölfen aus 21 Rudeln
Der «Dunk des Todes» – und das traurige Schicksal seines Opfers
25. September 2000: An den Olympischen Spielen 2000 holen die USA Gold und Frankreich Silber. In Erinnerung bleibt aber vor allem der Dunk von Vince Carter über den 2,18-m-Hünen Frédéric Weis, der sagt: «Mein Privatleben hat mich zerstört, nicht Basketball.»
Die Wucht dieser Szene steckt schon in dem Titel der französischen Gazetten vom nächsten Tag: «Le Dunk De La Mort».
Zur Story