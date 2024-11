Die Demonstration in Bern bildet den Auftakt zur Präventionskampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen». Bild: keystone

Tausende demonstrieren in Bern gegen Gewalt an Frauen

Mehrere tausend Personen haben sich am Samstagnachmittag auf der Berner Schützenmatte zu einer Kundgebung gegen Gewalt an Frauen versammelt. Der Demonstrationsumzug wird auf den Bundesplatz führen, wo am späteren Nachmittag Reden gehalten werden.

Die Kundgebung bildet den Auftakt zur Präventionskampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen». Aufgerufen dazu haben über 90 Organisationen, darunter Frauenrechtsgruppen, Fachstellen, NGOs wie Amnesty International oder Parteien wie die SP, die Grünen oder die Mitte Frauen.

Die Kundgebung richtet sich gegen häusliche, sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt. Bild: keystone

Die Bekämpfung von häuslicher, sexualisierter und geschlechtsbezogener Gewalt müsse endlich als politische Priorität eingestuft werden, heisst es im Kundgebungsaufruf. Es brauche genügend Schutzplätze für Gewaltbetroffene. Diese müssten dann auch finanziell nachhaltig gesichert werden. (sda)