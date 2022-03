Gewählt wird in den neun Wahlkreisen. Diese unterscheiden sich teilweise von den bekannten Verwaltungskreisen im Kanton. So wird etwa die Stadt Bern als eigener Wahlkreis gezählt, ganze drei Verwaltungskreise im Oberland gelten hingegen als ein, riesiger Wahlkreis.

Neu gewählt wird auch der Grosse Rat, das Parlament des Kantons Bern. Die Parteien SVP, FDP, EDU und die Mitte haben derzeit mit 85 der 160 Sitzen eine deutliche Mehrheit. Das rot-grüne Lager aus SP, PSA, Grünen und AL kommt auf 53 Sitze.

Hier folgen am Sonntag Live-Karten, Resultate und Statistiken zu den Grossratswahlen im Kanton Bern.

Der Kanton Bern wählt am Sonntag, dem 27. März 2022, den siebenköpfige Regierungsrat neu. Sechs bisherige Regierungsrätinnen und Regierungssräte kandidieren erneut, einzig die Finanzdirektorin Beatrice Simon (die Mitte) hat genug. Zur Wahl stehen insgesamt 18 Personen.

Hier folgen am Sonntag die Live-Resultate, Karten und Statistiken zur Regierungsratswahl in Bern .

Wahlen in Bern: Resultate zur Regierungs- und Grossratswahl 2022

Wir zeigen am Sonntag die Live-Resultate zu den Wahlen in Bern. Entschieden wird dann, wer neu im Grossen Rat und im Regierungsrat einsitzt.

