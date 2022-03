Im Wahlkreis Mittelland Nord gewinnen Grüne, GLP und EVP je einen Sitz. Federn lässt die SP mit zwei Sitzverlusten und die SVP mit einem.

Die FDP und die Mitte bleiben unverändert. Demnach haben nun im Wahlkreis Mittelland Nord die SVP 5 Sitze, die SP 4, die FDP 3, die Grünen 3, die GLP 3, die Mitte 2 und die EVP ebenfalls 2.

Die Wiederwahl in den Grossen Rat verpasste SP-Co-Präsidentin Mirjam Veglio. Auch ihr Parteikollege Daniel Wyrsch wird nicht mehr im Grossen Rat sitzen. Von einer Nichtwiederwahl erwischt wurde auch die Ostermundiger SVP-Grossrätin Aliki Panayides.

Bei der Mitte traf es Bernhard Riem. Der darf sich aber Hoffnung machen, weiterhin im Kantonsparlament zu politisieren. Denn am Sonntag wurde auch Astrid Bärtschi in den Grossen Rat gewählt. Da sie aber zuvor die Wahl in den Regierungsrat schaffte, wird sie ihren Sitz im Kantonsparlament nicht annehmen. Er dürfte an den ersten Ersatzplatz gehen, eben an Bernhard Riem. (sda)