Technischer Defekt führte zu tödlichem Grossbrand in Steffisburg

Bild: KEYSTONE

Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät ist die Ursache des verheerenden Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Steffisburg BE vom letzten Sonntag. Beim Feuer kam ein 12-jähriger Knabe ums Leben. Der Sachschaden beläuft sich auf über eine Million Franken.

Das Opfer konnte inzwischen formell identifiziert werden, wie Regionale Staatsanwaltschaft Oberland und Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilten.

Der Brand war in der Nacht auf Sonntag im Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Flammen schlugen aus den Fenstern und es hatte sich starker Rauch gebildet. Mehrere Personen konnten sich selbständig ins Freie begeben.

Die Gemeinde Steffisburg hat für die Betroffenen des Brandes ein Spendenkonto eingerichtet. Die Betroffenheit im Dorf sei auch vier Tage nach der Brandkatastrophe «gross und spürbar», teilten die Behörden mit. «In dieser schweren Zeit ist es wichtig zusammenzustehen.» (jaw/sda)

