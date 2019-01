Bern

Blaulicht

Kind bei Brand in Steffisburg gestorben



Kind bei Brand eines Mehrfamilienhauses in Steffisburg gestorben

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Mehrfamilienhaus in Steffisburg in Vollbrand geraten. Ein Kind konnte nur noch leblos aus dem Brandobjekt geborgen werden, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntagnachmitag mitteilte.

Mehrere weitere Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch im Innern des Gebäudes aufgehalten hatten, konnten sich selbständig ins Freie begeben. Zwei Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht, heisst es in der Mitteilung weiter.

Am Sonntagmorgen kurz vor 3.30 Uhr sei die Kantonspolizei informiert worden, dass am Weiergrabenweg in Steffisburg ein Mehrfamilienhaus brenne. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. (sda)

