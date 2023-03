2000 bis 3000 Menschen haben sich am Samstag auf dem Bundesplatz in Bern versammelt, um für den Frieden zu demonstrieren. Zur Kundgebung aufgerufen hatten Kritiker der Corona-Massnahmen, unterstützt wurden sie von mehreren Organisationen.

Schweiz «reserviert» Geld für die Ukraine – Hilfsorganisationen fürchten um andere Länder

Nach zahlreichen Versprechen nennt der Bundesrat erstmals Zahlen: In den nächsten vier Jahren sollen 650 Millionen Franken für den Wiederaufbau der Ukraine zur Seite gelegt werden. Das wird aber bei weitem nicht reichen.

Während sich das Parlament um eine mögliche Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial in Richtung Ukraine zankt, denkt der Bundesrat bereits an den Wiederaufbau des Landes. Oder genauer gesagt: Wie er diesen finanzieren will. Am Freitag hat die Regierung die Eckwerte der Finanzbeschlüsse für die kommende Legislatur verabschiedet. Darin enthalten sind rund 650 Millionen Franken, die sie für den Wiederaufbau des kriegsversehrten Landes «reservieren» will.