Grimselpassstrasse wegen Murgang weiterhin unterbrochen

Die Grimselpassstrasse bleibt voraussichtlich am Sonntag wegen einem Murgang bis am Abend unterbrochen.Bild: GoogleMaps
17.08.2025, 06:0217.08.2025, 06:02
Die Grimselpassstrasse bleibt voraussichtlich am Sonntag wegen einem Murgang bis am Abend unterbrochen. Das ging aus einer Meldung auf der Webseite vom Touring Club Schweiz (TCS) am frühen Sonntagmorgen hervor.
Die Strasse sei dank eines Warnsystems rechtzeitig vor dem Niedergang gesperrt worden, teilte die Berner Bau- und Verkehrsdirektion am Samstagabend mit. Der Murgang ereignete sich demnach am Samstag um 21 Uhr zwischen Innertkirchen und Guttannen BE.
Durch Niederschläge hätten sich Gesteinsmassen im Felssturzgebiet am Ritzlihorn gelöst. Das Geschiebe sei in den Flusslauf der Aare gelangt. Guttannen und der Grimselpass sind laut Mitteilung des Kantons Bern via Furka und Oberwallis weiterhin erreichbar. (sda)
