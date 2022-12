Diese Bands spielen nächstes Jahr am Gurtenfestival

Am Musikfestival spielen nächstes Jahr auch Berner Bands, angeführt vom Mundartduo Lo & Leduc. Dazu lud das Organisationsteam auch Dana, Nativ oder Veronica Fusaro ein. Bis zu 80'000 Personen pilgern in den zuschauerstärksten Jahren auf den Gurten, um das Festival zu besuchen. (sda)

Zudem soll das Festival, statt wie gewohnt vier Tage, für die 40. Ausgabe einen Tag länger dauern. Der Vorverkauf für die fünf Festivaltage vom 12. bis 16. Juli 2023 begann am Mittwoch.

Die deutschen Rocker von den Toten Hosen, die belgische Pop-Sängerin Angèle oder auch der US-amerikanische Künstler Lil Nas X, welcher Hip-Hop und Country vereint, werden am Gurtenfestival auftreten, wie das Organisationsteam mitteilte.

71 Band an 5 Tagen: das Gurtenfestival 2023. Bild: KEYSTONE

Die ersten Acts des 40. Gurtenfestivals stehen fest. Insgesamt sollen nächsten Juli am Musikfestival 71 Bands auf dem Berner Hausberg auftreten, knapp zwei Dutzend davon gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt.

Yverdon VD: 22-Jähriger widerruft Geständnis und bestreitet Tötung von Freundin

Am Montag beginnt der Prozess gegen den jungen Afghanen, der verdächtigt wird, Ende Dezember 2019 seine 17-jährige Freundin am Seeufer in Yverdon-les-Bains VD getötet zu haben. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Ein junger, der Tötung seiner Freundin angeklagter Afghane hat beim Prozessauftakt am Montag in Yverdon VD seine Unschuld beteuert. Er widerrief sein Geständnis vom Januar 2020. Laut Anklage soll er seine 17-jährige Freundin am Ufer des Neuenburgersees getötet haben.