Das Openair Frauenfeld steht vor der Tür – hier gibt es alle Infos

Am ersten Juliwochenende geht es in der Hauptstadt des Kanton Thurgaus wieder drunter und drüber: Die grössten Namen aus der Hip-Hop- und Rap-Szene reisen wieder nach Frauenfeld, um dort den Festivalgängern einzuheizen und Stimmung zu machen. Hier findest du alle Informationen, die dich als Besucherin oder Besucher interessieren:

Heute wird anlässlich des feministischen Streiks eine violette Welle durch die Schweiz ziehen. Alle News rund um den Streiktag findest du hier im Liveticker.

Der Tag bezieht sich auf den 14. Juni 1981. Seit diesem Tag gelten Frau und Mann in der Schweiz per Gesetz als gleichberechtigt. Zehn Jahre nach der Volksabstimmung fand am 14. Juni 1991 der erste grosse Frauenstreik statt. Unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still» strömten hunderttausend Frauen auf die Strasse, um gegen die zögerliche Umsetzung des Verfassungsartikels und anhaltende Ungleichheiten zu demonstrieren.