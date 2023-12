Berner Stadtrat will die Burgergemeinde «demokratisieren»

Aussenansicht des Burgerspitals in Bern, fotografiert am 6. Juni 2023. Die Burgergemeinde ist eine sogenannte Personengemeinde und verfügt teilweise über eigene politische und soziale Institutionen.

Die linke Mehrheit des Berner Stadtrats wünscht sich ein Ende der Burgergemeinde in ihrer heutigen Form. Mit 42 zu 24 Stimmen hat das Parlament am Donnerstag ein entsprechendes Postulat aus SP-Reihen überwiesen.