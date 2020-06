Schweiz

Bern

Wetter: Gunten bei Thun nach schweren Regenfällen überflutet



bild: screenshot twitter/srf

Schwere Regenfälle: Video zeigt, wie Gunten bei Thun gerade überflutet wird

Seit Stunden schüttet es in der Schweiz wie aus Kübeln. Nun gibt es erste Überschwemmungen. In Gunten bei Thun ist am Vormittag die Seestrasse überflutet worden. Der das Eibächli ist nach den starken Regenfällen zu einem reissenden Fluss angeschwollen und über die Ufer getreten.

«Das Dorfzentrum steht unter Wasser. Alles ist voll Schlamm und Schwemmholz», sagt eine Anwohnerin zu 20 Minuten.

Laut SRF Meteo sind in den letzten Stunden in der Region Thun bis 6 Millimeter Regen pro Stunde niedergegangen. «Das war zuviel», so die Meteorologen auf Twitter.

Die unten stehen Grafik zeigt, wie sich der Starkregen auf die Flüsse in der Region auswirkt. Die Abflussmenge der Zulg (in der Nähe von Thun) ist seit den frühen Morgenstunden massiv in die Höhe geschnellt.

Wie TCS-Verkehrsinfo schreibt, ist die Hauptstrasse zwischen Interlaken und Thun auf der Höhe Gunten mindestens bis 17 Uhr gesperrt.

(amü)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

61 Gründe, weshalb es im (!) Nebel schöner ist als darüber Sintflutartige Regenfälle in Sri Lanka Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter