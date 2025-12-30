freundlich-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

Waldbrandgefahr in den Bergen: Kanton Bern mahnt zu Vorsicht bei Feuer

Vorsicht mit Feuerwerk: Kanton Bern warnt vor Waldbrandgefahr in den Bergen

30.12.2025, 12:4630.12.2025, 12:46

Der Kanton Bern hat am Dienstag zu erhöhter Vorsicht im Umgang mit Feuer und Feuerwerk aufgerufen. In sonnigen und schneefreien Lagen oberhalb von 1000 Metern über Meer war die Waldbrandgefahr auf Stufe 2 von 5 angestiegen.

Stufe 2 bedeutet gemäss Website des Kantons «mässige» Waldbrandgefahr. Gras und Laub seien seit längerem trocken und leicht entzündbar, schrieb das Amt für Wald und Naturgefahren in einer Mitteilung.

Es empfahl, Feuerstellen nur zu verlassen, wenn sie vollständig gelöscht und abgekühlt sind. Bei Wind solle ganz auf Feuer verzichten werden. In tieferen Lagen sei die Gefahr für ein unkontrolliertes Feuer im Wald oder im Freien hingegen gering.

Waldbrandgefahr 30.12.25
Bild: naturgefahren.ch

Auch die Stadt Bern rief am Dienstag auf ihrer Website zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerk auf. Weiter erinnerte sie daran, dass das Abbrennen von Feuerwerk in der Altstadt verboten ist. Dort gelte das Motto «Hie nume Fiire statt Füüre».

In anderen Kantonen gilt ebenfalls Waldbrandgefahr der Stufe 2. Etwa in Teilen des Tessins oder Graubündens. (sda/vro)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schwersten Waldbrände der Schweiz
1 / 15
Die schwersten Waldbrände der Schweiz
17. Juli 2023: Oberhalb der Walliser Gemeinden Bitsch und Ried-Mörel bricht ein Waldbrand aus, der sich wegen des kräftigen Windes im Rhonetal rasch ausbreitet. 200 Personen müssen evakuiert werden, über 100 Hektaren Wald werden zerstört. Die Ursache ist noch unklar.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Waldbrand in Malibu bedroht Häuser der Schönen und Reichen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Coop senkt Rabatte auf bald ablaufende Lebensmittel – doch es gibt eine gute Nachricht
Im Januar gibt es bei Coop Änderungen: Statt 50 Prozent Rabatt auf Produkte kurz vor dem Verfallsdatum gewährt der Lebensmittelriese nun 40 Prozent Rabatt – dafür aber schon früher.
Kurz vor Ladenschluss reduziert Coop den Preis von Lebensmitteln, die bald ablaufen. Bislang wurden die Produkte im Rahmen der Aktion «Verwenden statt Verschwenden» zu 50 Prozent günstiger angeboten.
Zur Story