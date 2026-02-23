wechselnd bewölkt13°
Telefonbetrug: Kantonspolizei Thurgau warnt vor dieser Masche

Angehörige nicht im Regen stehen lassen: Vor dieser Betrugsmasche warnt die Kapo Thurgau

23.02.2026, 15:2723.02.2026, 15:27

Die Kantonspolizei Thurgau warnt vor einer weiteren Telefonbetrugsmasche. Laut Angaben der Kapo wurden seit Jahresbeginn bereits neun Personen im Alter zwischen 54 und 90 Jahren Opfer – sie verloren zusammen knapp eine Viertelmillion Franken.

Die Betrüger am anderen Ende der Leitung geben vor, von der Banken-Revisionsstelle zu sein, und behaupten, mit dem eigenen Bankkonto stimme etwas nicht. In einem Instagram-Reel erklärt die Kapo Thurgau, wie die Masche genau funktioniert und welche Massnahmen Betroffene ergreifen – beziehungsweise vermeiden – sollten.

Die Kantonspolizei Thurgau bittet die Bevölkerung, ihre Angehörigen nicht im Regen stehen zu lassen und sie über die aktuelle Telefonbetrugsmasche zu informieren. So sollen vor allem ältere Menschen gewarnt und vor finanziellen Schäden geschützt werden. (fak)

