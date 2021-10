Fabrikgebäude in Utzensdorf BE in Brand geraten

In einem Fabrikgebäude im Industriegebiet von Utzensdorf BE ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Auch am späteren Abend waren die Löscharbeiten noch im Gange. Von Verletzten hatte die Kantonspolizei Bern keine Kenntnis. Auch die Brandursache oder die Höhe des Schadens war nicht bekannt.

Der Brand sei nach 20 Uhr ausgebrochen, bestätigte die Kantonspolizei einen Online-Bericht von «20 Minuten». (sda)