«Dachte, die Heizung sei explodiert» – im Berner Oberland hat die Erde gebebt

Wie der Schweizer Erdbebendienst (SED) auf seiner Seite meldet, hat das Berner Oberland am Donnerstagabend um kurz nach 19.30 Uhr ein Erdbeben erlebt. Dieses wies die Magnitude 3,5 auf, was für die Bewohnenden spürbar gewesen sei. Das Epizentrum sei in Mürren gewesen.

Der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich hat im Berner Oberland in der Nähe von Mürren ein Erdbeben aufgezeichnet. Das Beben fand am Donnerstag um 19.38 Uhr statt und hatte eine Magnitude von etwa 3,5 auf der Richterskala. In der Region rund um das Epizentrum dürfte das Erdbeben spürbar gewesen sein. Normalerweise sind bei einer solchen Stärke jedoch keine Schäden zu erwarten.

Das pittoreske Dörfchen Mürren im Berner Oberland wurde in der Nacht auf Freitag von einem Erdbeben erschüttert. Bild: keystone

Eine watson-Userin hat das Erdbeben hautnah in ihrer Wohnung Mürren miterlebt: «Ich war am Kochen, dann hat es geknallt. Ich dachte, die Heizung sei explodiert.» Es habe gedonnert wie im Winter, wenn die Bergbahnen Lawinen sprengten.

(leo/sku) (baerntoday.ch)