bedeckt19°
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

Thuner STI stellen Betrieb von Carreisegeschäft Oberland Reisen ein

epa05349048 The Swiss team bus upon the Swiss team&#039;s arrival in Montpellier, France, 06 June 2016. The team of Switzerland arrived in France for the UEFA EURO 2016 that starts on 10 June. EPA/UEF ...
Der Betrieb des Carreisegeschäfts Oberland Reisen wird per Ende Jahr eingestellt. (Symbolbild)Bild: EPA/UEFA

Thuner STI stellen Betrieb von Carreisegeschäft Oberland Reisen ein

20.08.2025, 11:0820.08.2025, 11:08
Mehr «Schweiz»

Das Thuner ÖV-Unternehmen STI AG stellt den Betrieb seines Carreisegeschäfts Oberland Reisen per Ende Jahr ein. Es hat sich nach der Corona-Pandemie nicht wie gewünscht erholt, wie die STI am Mittwoch mitteilten.

Als Grund gaben die STI in einer Mitteilung ein sich veränderndes Reiseverhalten der Bevölkerung und der steigende Wettbewerbsdruck an. Der Schritt sei deshalb unumgänglich. Das Carreisegeschäft sei stets von intensivem Wettbewerb geprägt gewesen und sehe sich mit einer rückläufigen Nachfrage konfrontiert.

Keine der geprüften Lösungen hätte die benötigte finanzielle Entlastung gebracht, schrieb das Unternehmen weiter. Ein Verkauf des Reisegeschäfts an einen anderen Anbieter sei aus Gründen der Vertraulichkeit bislang nicht geprüft worden.

Ihre Carchauffeure setzen die STI künftig in ihrem Kursbetrieb ein. Die Reisebegleiterinnen, die diese Tätigkeit nebenberuflich ausgeübt haben, konzentrieren sich gemäss Mitteilung künftig auf ihre Haupttätigkeiten. Für das administrative Personal wird eine Lösung in einem anderen Unternehmensbereich gesucht. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die neue First Grand Suite der Swiss
1 / 8
Die neue First Grand Suite der Swiss

Die Swiss hebt das Luxus-Fliegen noch eine Stufe höher.
quelle: swiss
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Im Zürichsee treibt gerade eine G-Klasse herum – das hat es damit auf sich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Trump sprach mit Orban über EU-Beitritt der Ukraine +++ Lettland will Ostgrenze stärken
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
Trapp wechselt zum Paris FC +++ Sierro zieht es nach Saudi-Arabien
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Putin droht bei Reise nach Genf trotz Haftbefehl keine Festnahme – warum das möglich ist
4
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
5
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Schweizer Trumpisten treffen sich im Geheimen – SVP-Grossrat mischt mit
3
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
4
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
5
SRF wirbt bei zahlreichen Sendungen mit Büne-Huber-Bild – auch bei Kindermörder-Dok
FDP-Präsidium: Der Job, den niemand will
Am Mittwoch endet die Meldefrist für die Nachfolge von FDP-Präsident Thierry Burkart, doch bislang gab es nur Absagen. Denn das Amt ist aus diversen Gründen ziemlich unattraktiv.
Als Thierry Burkart Anfang Juni seinen Rücktritt als Präsident der FDP Schweiz ankündigte, war das Erstaunen gross. Der Aargauer Ständerat bemühte sich, ein positives Bild seiner vierjährigen Amtszeit zu vermitteln. Die Realität wird ihm kaum gerecht. Inhaltlich rückte die FDP etwa in der Asylpolitik gefährlich nahe an die SVP, und bei kantonalen Wahlen ging es überwiegend bergab.
Zur Story