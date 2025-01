Berner Reitschule nimmt Betrieb wieder auf

Die Betreibenden der Reitschule hatten am 7. Januar bekanntgegeben, die Tore für zwei Wochen zu schliessen. Als Grund nannten sie die in den Vorwochen eskalierte Gewalt in und um das alternative Kulturzentrum. (sda)

Nach zweiwöchiger Pause nimmt die Berner Reitschule ihren Betrieb am Mittwoch wieder auf. Das teilte die Mediengruppe am Montag mit.

Ursula von der Leyen in Solothurn erwischt: Was die EU-Chefin weit weg von Davos treibt

In Mehdi Delarams Coiffeursalon in Solothurn war am Sonntag Hochbetrieb: Die EU-Chefin persönlich kam vorbei. So kam es dazu.

Als Stargast am WEF kommt es besonders auf den Auftritt an. Das weiss auch Ursula von der Leyen. Ganz wichtig dabei: die Haare. Vor ihrem Besuch in Davos legte die EU-Chefin deshalb einen Zwischenstopp beim Coiffeur ein. Nicht irgendwo, sondern bei Mehdi Delaram in Solothurn.