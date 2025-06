Zürcher Kantonsrat soll nur noch drei Mal im Monat tagen

Die Parlamentarische Initiative wird nun zur Ausarbeitung eines Vorschlags an eine Kommission überwiesen. (sda)

Der Vorstoss sei «durch die bürgerlichen Parteien verordnetes Chillen» sagte Christoph Ziegler (GLP, Elgg). Zudem sei die Initiative alter Wein in neuen Schläuchen.

Landwirt Ledergerber brachte auch seinen dreijährigen Sohn ins Spiel, der ihn am Montag jeweils bedrückt frage «Papi wieder Zug Züri?», wenn er sein weisses Hemd anziehe. Das fand Sibyle Marti (SP, Zürich) wiederum eine «rührselige Papigeschichte». Die rechten Parteien hätten offenbar keine Lust, die Probleme des Kantons zu lösen. «Was denken denn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wenn wir weniger arbeiten wollen?», fragte sie.

Initiant Domenik Ledergerber (SVP, Herrliberg) zeigte sich in der Sitzung überzeugt, dass die Miliztauglichkeit gesteigert werde. Die Effizienz des Ratsbetriebes würde verbessert und die Kosten pro Jahr leicht reduziert.

Der Zürcher Kantonsrat soll nur noch drei Mal pro Monat tagen. 93 Mitglieder haben am Montag eine Parlamentarische Initiative der SVP am Montag vorläufig unterstützt.

