Die Reitschule in Bern. Bild: KEYSTONE

Wegen eskalierender Gewalt: Reitschule in Bern temporär geschlossen

Die Reitschule in Bern bleibt temporär geschlossen. Das kommuniziert das Kulturzentrum in einer Mitteilung. Man öffne erst wieder am 22. Januar 2025.

Als Grund wird die Gewalt, die in den letzten Wochen eskaliert sei, angegeben. Die Reitschule schreibt:

«Wir können kein Freiraum sein, wenn dazu keine Sorge getragen wird und sich solch gewaltvolle Strukturen auf der Schützenmatte und dem Vorplatz etablieren.»

Die Reitschule sei seit jeher mit den Folgen der Asyl-, Drogen- und Sozialpolitik konfrontiert. «In den vergangenen Wochen eskalierte die Gewalt um und in der Reitschule massiv», schrieb die Mediengruppe weiter. Die Öffnung der Räume sei in der jetzigen Situation nicht tragbar.

Zuletzt war am 29. Dezember auf der Schützenmatte vor der Reitschule ein Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter festnehmen.

(lak/sda)

