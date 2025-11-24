trüb und nass
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

Arbeiten der SBB an Brücke in Emmenbrücke LU führen zu Sperrungen

Arbeiten der SBB an Brücke in Emmenbrücke LU führen zu Sperrungen

24.11.2025, 10:5424.11.2025, 10:54

Für die Sanierung der denkmalgeschützten Brücke über die Kleine Emme muss die Bahnstrecke auf der Linie zwischen Emmen und Luzern an zwei Wochenenden gesperrt werden. Es verkehren Ersatzbusse.

reuss, kleine emme, hochwasser
Die Kleine Emme spannt sich über die Reuss.Bild: watson/aya

Die Arbeiten an der Bahnstrecke in Emmenbrücke LU finden laut Mitteilung der SBB am 29. und 30. November und 6. und 7. Dezember statt. In dieser Zeit fahren Ersatzbusse, und Reisende sollen ihre Verbindung vorab in der App oder online prüfen, hiess es.

Die SBB erneuert den Korrosionsschutz der beiden Stahlfachwerkbrücken bei der Mündung der Kleinen Emme. Damit sollen die Bauwerke aus den Jahren 1922 und 1939 weitere 40 Jahre sicher und tragfähig gemacht werden, wie es im Communiqué weiter hiess.

Auch auf den umliegenden Strassen sowie auf Velo- und Wanderwegen im Gebiet Reusszopf kommt es laut der SBB zu Einschränkungen. Umleitungen werden signalisiert. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interesieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kaufkraftverluste machen den Menschen in der Schweiz zu schaffen
1 / 7
Kaufkraftverluste machen den Menschen in der Schweiz zu schaffen

Kaufkraftverluste machen den Menschen in der Schweiz zu schaffen. Proefessorin und Makroökonomie, Sarah Lein, erklärt, warum das so ist.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Roten Breite-Sicherheit
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Höhere Studiengebühren an Universität und Fachhochschule in Bern
Studierende an der Universität Bern und an der Berner Fachhochschule zahlen künftig hundert Franken mehr Studiengebühren. Der Regierungsrat hat die Erhöhung beschlossen und setzt damit Aufträge des Kantonsparlaments aus der Budgetdebatte 2024 um.
Zur Story