Der Lawinenniedergang ereignete sich bei der Bergstation des Eiger Express. bild: kapo bern

2 Tote nach Lawinenniedergang am Eiger – 5 Verletzte

Bei einem Lawinenniedergang am Eiger sind am Samstagnachmittag sieben Personen verschüttet worden. Zwei von ihnen kamen dabei ums Leben, fünf weitere wurden verletzt. Das teilte die Kantonspolizei Bern auf X mit.

Runde eine Stunde zuvor hatte die Polizei auf X geschrieben, die Suchaktion sei beendet und «alle Personen konnten ausgeflogen werden». Gemäss aktuellen Informationen würden keine Personen mehr vermisst.

Gemäss den neuesten Informationen starb ein Mann bereits vor Ort, ein zweiter sei reanimiert worden, danach aber im Spital gestorben. Fünf weitere hätten geborgen und verletzt ins Spital geflogen werden können.

Der Lawinenniedergang habe sich um 13.45 Uhr an der Eiger Westflanke in der Gemeinde Lauterbrunnen BE ereignet. Insgesamt seien acht Personen in dem Gebiet unterwegs gewesen, als sich die Lawine löste. Diese habe eine Zweier- und eine Fünfergruppe mitgerissen und verschüttet.

In einer ersten Meldung vom Nachmittag hiess es, es seien keine Personen ums Leben gekommen. Diese Nachricht hat sich leider als falsch herausgestellt. (sda)