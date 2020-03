Lötschberg-Basistunnel bis mindestens Sonntagmittag geschlossen

Schweiz

Der Lötschbergbasistunnel ist nach dem Wassereinbruch von Freitagabend bis mindestens Sonntagmittag für den Bahnverkehr geschlossen. Das teilen die SBB auf ihrem Bahnverkehrsinformationsdienst Railinfo mit.

Am frühen Samstagmorgen hatte die BLS beide Röhren des Tunnels für den Verkehr sperren müssen. Seither fallen die Intercityzüge Romanshorn-Brig zwischen Spiez und Brig aus. Die Eurocity- und die Intercityzüge Basel-Brig werden über Kandersteg umgeleitet.

Die Reisenden der Intercityzüge Romanshorn-Brig können in Spiez in Shuttlezüge umsteigen, welche sie nach Brig bringen. Wer nach Norden reist, steigt in Brig in den Shuttlezug nach Spiez ein. (sda)

