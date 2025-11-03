freundlich
Erste Tierklappe der Schweiz in Thun BE eröffnet

Erste Tierklappe der Schweiz eröffnet

03.11.2025, 08:3203.11.2025, 08:32

Die erste Tierklappe der Schweiz ist am Samstag in Hilterfingen bei Thun BE eröffnet worden. Die Stiftung Tierklappe will damit das Aussetzen von Kaninchen, Meerschweinchen und anderen Nagetieren verhindern.

Tierklappe in Thun Bern
Zurzeit gibt es die Klappe erst für Kaninchen und Nagetiere.Bild: screenshot: tierklappe-schweiz.ch

Laut der Stiftung handelt es sich um ein Pilotprojekt, das Tierhaltenden in Notsituationen eine anonyme Abgabemöglichkeit bietet. Die Berner Tamedia-Zeitungen berichteten am Montag zuerst über das Projekt.

Die Holzbox steht demnach am Waldrand oberhalb des Schlosses Hünegg und ist mit Kamera, Ventilator und Solarpanel ausgestattet. Nach der Abgabe wird das Tier untersucht, gepflegt und nach zwei Monaten zur Adoption freigegeben.

tierklappe-schweiz in Thun Bern
Die Tierklappe soll ein Weg sein, die Tiere zu retten.Bild: screenshot: tierklappe-schweiz.ch

Die Stiftung finanziert sich ausschliesslich durch Spenden. Präsidentin Jasmin Reinhard erklärte in dem Zeitungsbericht, das Projekt solle nicht nur Auffangstation, sondern auch Präventions- und Aufklärungsarbeit leisten. Ziel sei es, auf die Bedürfnisse vernachlässigter Haustiere aufmerksam zu machen.

«Die Tierklappe ist kein Freipass zur Verantwortungslosigkeit, sondern eine Alternative zum Wegsehen», heisst es auf der Website der Stiftung. Für viele Tiere sei sie der rettende Ausweg. Der Fokus liege auf Kaninchen und Nagetieren, weil sie oft übersehen und ihre Bedürfnisse unterschätzt oder ignoriert würden. (sda)

