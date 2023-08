Minderjährige Asylsuchende ziehen im Reka-Dorf an der Lenk ein

Was Velofahren ohne Helm in der Stadt über dich aussagt

Pfister will die Mitte weiter reformieren – nun gibt es Zoff mit FDP-Präsident Burkart

Mitte-Präsident Pfister erläutert bereits seine politischen Pläne für die Zeit nach den Wahlen 2023. Und kontert Kritik des FDP-Präsidenten. Doch Thierry Burkart lässt nicht locker – und attackiert Pfister massiv.

Es geschah am 10. Dezember 2003, vor zwanzig Jahren also. Das Parlament wählte CVP-Bundesrätin Ruth Metzler ab und hievte SVP-Doyen Christoph Blocher in die Regierung. Ausgerechnet der protestantische Pfarrerssohn Blocher hatte zuvor mit seiner SVP die katholischen Stammlande erobert und der CVP vor Augen geführt: Ihr historischer Auftrag, die Katholiken in den Bundesstaat einzugliedern, ist erfüllt.